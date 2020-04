Un abrazo solidario del Trico para paliar la crisis

Sin actividades desde hace más de tres semanas y sin saber cómo saldrán de la pandemia, lo peor es quedarse quieto. Por eso Juan Gutiérrez entendió que había que hacer algo. “Si bien esto no es algo nuevo para nosotros porque la familia de Atlético Neuquén siempre está colaborando, de hecho, hemos juntado ropa que llevamos a la cordillera y a la zona norte, esto es algo nuevo que tuvimos que dar a conocer porque si no, no había posibilidad de juntar nada”, contó.

Una mesa colocada en la puerta de entrada de la entidad ubicada sobre calle Saavedra 240, sirve para que la gente “venga y deposite sus cosas con la debida distancia e incluso con las precauciones para evitar contagios”, recalcó el dirigente.

“Estaremos hasta mañana viernes entre las 17:30 y las 19 y se reciben mercadería, insumos de limpieza o ropa de abrigo que serán destinados a las familias que sufren a diario esta situación”. No obstante, anticipó “la próxima semana continuaremos, pero los días lunes, miércoles y viernes en los mismos horarios porque por la cuarentena no podemos estar todo el tiempo en club”.

Jubilado del sistema de salud provincial, pero no de la profesión de enfermero que siempre lo requiere, este activo dirigente un poco movido por esa sensibilidad de estar siempre en contacto con las necesidades de la gente y por su vocación de servicio, comenzó a llamar a algunos amigos y “felizmente tuvimos una buena respuesta y así ya pudimos hacer donaciones al padre Paco en la capilla del barrio Zeta 1”, afirmó.

“A mí me llena de satisfacción darle una mano a la gente porque en algún momento de la vida uno también la pasó mal también. Si uno lo puede hacer bienvenido. Si colaboramos entre todos es más fácil”, concluyó

Puertas adentro, la crisis golpea fuerte

Como la mayoría de los clubes, Atlético Neuquén también atraviesa un momento delicado en lo económico. “Es que al no haber actividad y movimiento son pocos los papás que vienen por el club por el tema de la cuota, con la cual se nos complica y mucho para hacer frente a los gastos de los profes y el resto del personal que son alrededor de 30 personas”, dijo el presidente del Tricolor, Juan Gutiérrez.

“Esto, sin contar los gastos fijos que son importantes. Si este mes fue complicado, el próximo será mucho peor, pero bueno vamos a ver que mecanismo empleamos para solucionarlo”, señaló optimista. Más allá de eso “los jugadores continúan trabajando en sus casas con lo que pueden”, afirmó.

