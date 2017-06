Un abuelito muy peligroso

Fuentes de la investigación informaron que las detenciones se concretaron durante 15 allanamientos realizados en las últimas horas en La Plata, Burzaco, Lomas de Zamora, Bernal, Temperley, Florencio Varela y Quilmes. Los policías, durante los allanamientos, secuestraron dos escudos policiales, varios teléfonos celulares, una escalera de armado rápido para escalar paredones, numerosas armas de fuego, gran cantidad de municiones, un auto Audi A4, una camioneta Ford Eco Sport, dos autos y tres inhibidores satelitales.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la UFI 6 de La Plata. Unos 50 efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata formaron parte del operativo.

Las escuchas que hablan

“De la gallina ponedora, esa que estaba media desplumada, ¿tuviste alguna novedad? Si está la gallina no hay problema”. Esas y otras frases codificadas eran utilizadas por el Viejo Locatelli para comunicarse con miembros de su banda. El hombre de 78 años está acusado de liderar la banda.

En otras de las escuchas, el sospechoso habla con un hombre al que le ofrece un vehículo robado en medio de un asalto. “Tengo un LS, 1623, brasilero, óptica redonda. ¿Te sirve?”, le pregunta la persona que lo llama. “Dejame que lo consulto”, le contesta el líder de la banda. “Pero ya, porque si no me bajo. Estoy acá arriba con el hombre acá, si no lo llevamos hasta la casa”. Según surge de las conversaciones, el Viejo Locatelli manejaba la logística de los robos. “Esperame con las balizas puestas, así me llevás”, le pide un hombre por teléfono. “No, habría que dejarlo en una playa un rato”, le contesta el líder de la banda. Y le indica: “Metete atrás que hay camiones, ahí en la estación de servicio”.

A través de esas escuchas, los investigadores identificaron a los sospechosos y ordenaron los diferentes allanamientos. Además del líder de la banda, detuvieron a otros nueve acusados.

“Esta banda está acusada de haber cometido al menos siete robos, pero estamos investigando muchos hechos más en los que también habrían estado involucrados, aseguró a Télam uno de los jefes policiales que intervinieron en el caso.