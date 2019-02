Un alumno atacó con un cuchillo a la vicedirectora

“Tengo 23 años de servicio y jamás pasé por algo así. Apuntaba a mi cuello y a mi abdomen. Tuve miedo, mi hija casi se quedó sin su mamá”. Roxana Díaz, vicedirectora de la escuela de La banda, Santiago del Estero

Todo pasó muy rápido, pero Díaz intentó ordenar lo ocurrido al detalle: “Escuché un estruendo en el hall de entrada, salí a ver qué ocurría y lo vi saliendo del salón de usos múltiples. Venía con una actitud extraña. En el momento en el que él quiso entrar a la parte administrativa yo lo observé, me di vuelta e hizo como que me iba a abrazar, retrocedí y vi que en uno de los bolsillos de la campera tenía un cuchillo, él se dio cuenta, lo sacó y me lanzó una primera puñalada en el abdomen”.

La vicedirectora no salía de su asombro al contar los hechos: “Lo traté de sujetar de los brazos, pero agarró el cuchillo con la otra mano y me intentó apuñalar varias veces”, relató. “Tengo varios cortes en el brazo derecho, más o menos diez cortes, la última puñalada me dio en el hueso del brazo”, dijo y resaltó que ese último puntazo fue tan fuerte que el cuchillo se rompió. Díaz ahora se está recuperando y espera que las autoridades determinen las causas de la agresión.