Un ex futbolista de Racing irá al "Bailando"

Tras la confirmación en el certamen, el Turco García dio la nota cuando su mujer se sumó al envío y reveló que había estado con una angelita. "Noooo, ¿una angelita? ¡Pará, pará, pará! ¿Una de estas?", quiso saber Taboada. "No, acá no está", respondió Mariela. Yanina Latorre intervino y agregó: "¡Ay, ya sé! ¿Una que yo odio?", dando a entender que era Graciela Alfano, quien tuvo un romance con el ex Huracán. Más tarde, la propia Alfano dijo que solo fue un "rumor" que dejó "correr".

Luli Salazar le apuntó a LAM y los tildó de “mala leche”

La semana pasada, en el ciclo de Ángel de Brito relacionaron sentimentalmente a Luciana Salazar con un empresario que, según dijeron, había sido suegro durante varios años de Máximo Thomsen, principal acusado en el crimen de Fernando Báez Sosa.

Por esa información que dio Yanina Latorre, la modelo se bajó del programade Mirtha Legrand el domingo y exigió que se le pidieran disculpas. “No pienso ir a ningún programa de Canal 13 hasta que se retracten”, señaló la ex de Martín Redrado.

Luego del escándalo, se refirió al tema en Intrusos y apuntó contra la productora. “No es la primera vez que inventan algo sobre mí con mala leche. Hace poco dijeron algo de un chat de mamis del jardín que fue todo inventado. Dijeron algo que no sucedió, es más, mi hija recién empezó las clases esta semana porque estuvo con fiebre”, dijo Luli.

Cuestión política

Rial le preguntó si ella creía que detrás de esos ataques había algún tipo de mamiobra política. “Yo creo que sí pero de parte de la productora. Hasta no hace mucho pensábamos en hacer algo juntos pero noté que desde que empecé a criticar algunas cuestiones del gobierno anterior, se ensañaron conmigo”, señaló.

Por otro lado, la rubia confirmó que estará en Polémica en el bar. La modelo se sumará como integrante del programa a partir del próximo lunes.

