Un ex Gran Hermano acusado de proxeneta

Una de las denunciantes, la modelo Jesica Hereñú, manifestó en comunicación telefónica con el ciclo: "Estoy contenta que esto llegue a la justicia, agradezco a mis abogados. No soy la única que lo denunció, hay varias chicas".

Luego contó: "Nos llevaba engañadas y nos decía que íbamos a participar de un reality. Tenemos muchas pruebas que demuestran que nos quería prostituir".

Por otro lado, Morais, quien estaba casualmente almorzando cerca de América con su abogado, expresó: "Toda esta situación no me parece divertida. Hay muchas chicas que la pasan mal por un tema así. Con mi abogado vamos aclararlo ante el juez".

Asimismo, apuntó contra Jesica: "Hay una persona que inventó una gran mentira".

Sobre la denuncia por lavado de dinero, dijo: "No tengo ningún patrimonio que esconder. Lo que tenga que justificar lo hago ante quién lo tenga que hacer. No me voy a esconder porque no hice nada".

