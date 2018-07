Las manifestantes, cuatro mujeres de entre 20 y 32 años, ingresaron al templo y se dirigieron al altar "profiriendo consignas ofensivas para la Fe Católica", según informó la Policía de Córdoba.

De acuerdo con el parte policial, se secuestraron dos banderas y una cámara fotográfica. Luego, una persona que presenció el hecho, realizó una denuncia en la Unidad Judicial Nº 4 por el delito contra la propiedad, en contra de las mujeres que fueron detenidas por infracción al Código de Convivencia.

"Al finalizar el oficio religioso de las 11 hs. un grupo de personas inadaptadas abordó por la fuerza el Altar Mayor de la Iglesia del Sagrado Corazón (Capuchinos) agrediendo a la feligresía presente y profiriendo consignas ofensivas para la Fe Católica", escribió en su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera.

Además de acudir a las redes para expresar su repudio, el funcionario contó que intervino la policía.

En sintonía, la diputada nacional de Evolución Radical Carla Carrizo chicaneó este domingo al Papa Francisco al recordar que el máximo responsable de la Iglesia Católica había instado a "hacer lío" y que en línea con ese pedido el movimiento de mujeres le "está haciendo caso" con el debate y la militancia del proyecto de legalización del aborto.

"Con Francisco hay muchas cosas en las que coincidimos, por supuesto, no en este punto. Ellos tienen que tener otra posición, por una cuestión filosófica. Pero con respecto al rol de la Iglesia y al clero y demás, él dijo hagan lío. Bueno, le estamos haciendo caso en algunos aspectos", lanzó la legisladora que pertenece al bloque liderado por el economista Martín Lousteau.

En su ofensiva hacia la Iglesia, que en las últimas semanas intensificó sus reclamos para que la norma no se apruebe, Carrizo señaló que "el Estado del Vaticano es un Estado no democrático", pero la Argentina sí lo es y por ende "la Iglesia tiene que aprender las reglas del país y acompañar", por ejemplo, que se imparta educación sexual en las escuelas.

"La Constitución tiene que llegar a la Iglesia y la Iglesia tiene que entender que está en un país democrático y tiene que entender los procesos sociales. No puede enajenarse", reclamó la diputada por la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre las declaraciones de la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien se pronunció en contra de la legalización del aborto incluso en casos de violación, Carrizo las consideró "una cosa absolutamente desafortunada" y "agresiva".

"Me hubiese gustado que pudiera retractarse. Porque en su rol de Vicepresidente uno puede estar de acuerdo o no, lo que no puede hacer es desconocer las leyes del Estado argentino. Y fue un gran esfuerzo, una gran conquista de la infancia y de todas las ONGs, lograr la famosa ley en 2005 que cambió el enfoque", señaló.

