Un ladrón de 16 años asesinó a un nene de tres

El sospechoso es B.S., un joven de 16 años cuya identidad fue reservada por las autoridades judiciales. Fue detenido en su domicilio de la calle 12 de Octubre, en Villa Centenario, en un procedimiento que no le resultó ajeno. Poco tiempo atrás había caído por portación ilegal de armas.

El crimen ocurrió anteanoche, cuando Bustamante y su hijo se dirigían a una pizzería en la zona y dos jóvenes intentaron robarles en la calle Mayor Olivero al 1200, doscientos metros antes de llegar a su destino. Le quitaron a Bustamante el poco dinero que tenía. Antes de irse, uno de ellos le disparó al hombre, pero su hijo fue quien recibió el disparo. El atacante sonrió cuando percibió el desenlace fatal. Paulo Agustín fue trasladado a la Clínica Boedo, en Lomas de Zamora, donde murió a causa de sus heridas.

El presunto cómplice de B.S. en el crimen de Paulo, un prófugo que está siendo intensamente buscado por la Policía Bonaerense, sería el hermano menor del joven aprehendido. El padre de la criatura asesinada aseguró que los ladrones “dispararon por nada” porque ya le habían robado la plata que llevaba para comprar una pizza. “Me quisieron apuntar a mí, con la mala suerte...”, sostuvo Martín Bustamante, papá de Paulo Agustín, en declaraciones a la prensa fuera de su casa, detrás de las rejas, en medio del triste momento por la muerte de su hijo.

El joven contó que “los dos asaltantes estaban escondidos” y los abordaron cuando se dirigían a una pizzería, mientras él llevaba “de la mano a su hijo”, a quien le pegaron un balazo mortal y “el que tenía el arma se sonrió”.

Un jefe policial informó que “cuando ambos salieron corriendo les dispararon, por lo que un tiro impactó en la espalda del nene y lo mató”.

“Me quisieron apuntar a mí y terminaron matando a mi hijo”, insistió el papá.

“Salimos de mi casa, fuimos a comprar una pizza, yo me tenía que ir a trabajar. Cuando llegamos a la parte de los edificios, salen dos delincuentes de atrás de un árbol. Ahí me efectúan el robo, me sacan la plata, y cuando se dan vuelta me tiran”, relató el hombre de 27 años, notoriamente conmovido por el hecho.

El hombre llevó a su hijo en brazos a la Clínica Boedo de esa zona del conurbano, donde constataron que el chiquito estaba sin vida.

“No me resistí, nada. Dispararon por nada”, lamentó el padre, lo contrario a lo que habían indicado las primeras versiones periodísticas, que los ladrones quisieron atacar al nene y él lo defendió.

La zona donde se produjo el crimen permaneció cortada durante la madrugada y se montó un operativo de rastrillaje de la Policía Bonaerense para encontrar a los asaltantes.