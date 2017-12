Un nene acusó a un vecino de violarlo y el barrio explotó

Capital federal. El barrio porteño de Villa Devoto está conmocionado. Un chico de 12 años, en plena cena de Navidad, les confesó a sus familiares que un vecino lo había violado en 2015. “Ustedes me tienen que entender; no saben lo que me pasó… Por eso nadie entiende por qué soy así de violento con ustedes: a mí me violaron. Fue Mukeño”, les dijo entre lágrimas antes de dormirse.