Un perro mordió a un policía y ahora está preso

Buenos aires.- El jueves por la tarde efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron un allanamiento en una casa ubicada en Carlos Calvo y La Rioja, en el barrio de San Cristóbal, y luego de apresar a los miembros de la vivienda por causas que no fueron especificadas, Mercurio, un pitbull de 2 años, mordió a un policía por defender a su familia. Lo detuvieron y todavía está encerrado en una celda, a la espera de que alguien lo adopte.

Cuando la noticia comenzó a tomar estado público, Almendra, una proteccionista de la Fundación Amora, se acercó a la Comisaría 20. Según trascendidos que no fueron confirmados por la Policía, los antiguos dueños habrían utilizado a Mercurio para robar y le habrían enseñado técnicas de ataque. La activista vio al perro con Nuria Kojusner, veterinaria, quien le contó a Infobae: “El perro está bien atendido y el personal policial mostró buena disposición, no es la primera vez que está preso. Se ve que reaccionó cuando vio que se llevaron a su compañero, que aparentemente lo cuidó y fue responsable con él, porque está castrado y porque no tiene señas de haber sido maltratado”. Aparentemente, el hombre detenido usaba al perro para que se tirara encima de la gente a la que luego le robaba, y cuando lo apresaron, instintivamente el animal saltó contra un policía y lo mordió. La médica destacó que “en lugar de matarlo, que es lo que hubieran hecho otros, estos policías permitieron al imputado que llamara al perro para que soltara al policía herido. Hasta limpiaron el calabozo donde estuvo el perro”.

Mercurio necesita un nuevo hogar urgente. Es un pitbull de unos 2 años, castrado, en principio no apto para estar con otros perros. El animal está judicializado y permanecerá en la comisaría hasta que llegue un tenedor responsable. Según fuentes policiales, el perro no volverá con su anterior dueño y esperará allí a que una asociación protectora se haga responsable de él.

“Mercurio necesita un tránsito especial, tranquilo y sin otros perros, para poder salir de esa celda horrible. Y no nos olvidemos de que acaba de perder a su familia”, imploró Almendra, mientras espera que una buena familia se apiade del cachorro y le ofrezca un buen hogar y cuidados, luego de haber vivido una de las historias más insólitas de la seguridad en esta semana.

2 años: tiene la mascota, a la que su dueño habría usado para morder a quien después robaba.

Desapareció y ahora está grave

Helgalís Ramos Jiménez, la estudiante puertorriqueña de teatro que estaba desaparecida desde el miércoles, finalmente fue encontrada. La joven permanece internada en grave estado en el hospital Ramos Mejía. Franco, la persona con la que comparte la vivienda, fue quien hizo la denuncia ante la Policía. De 33 años, la estudiante fue intervenida por un hematoma intracerebral. “Le estalló una arteria en el cerebro”, dijo el compañero.