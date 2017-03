A partir de ese cambio lleva ya cuatro años años pagando impuestos y esta semana lo comentó en las redes sociales por primera vez. Su publicación en Facebook se volvió viral: en poco tiempo la compartieron más de 2.600 personas, y 4.500 reaccionaron ante ella. Muchos, de manera negativa.

La joven de 23 años escribió, junto a una selfie con su formulario fiscal, una nota en la que aludía a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido en secreto sus declaraciones de impuestos:

"Desmitificación: Yo, una inmigrante indocumentada, acabo de presentar mis impuestos y PAGUÉ USD 300 al estado de Arizona. No puedo recibir ayuda financiera del gobierno estatal o federal para la universidad, no puedo recibir beneficios de desempleo, un plan de salud con descuento o un fondo para jubilación. Creo que soy una ciudadana bastante buena. Oh, y hay MILLONES como yo que pagan a un sistema del que nunca van a recibir nada. ¿Quiere decirme de nuevo que me tendrían que deportar, que no aparto nada y que sólo le chupo la sangre a este país mientras el 1% de las personas más ricas de este país nos roban todos los días? ¿Qué tal si me muestra los suyos, Donald J. Trump? #HereToStay (#AquíParaQuedarme)".