La Hilux recorrió varios metros cuesta abajo en Comodoro Rivadavia y terminó incrustada en una cabaña. El conductor dijo que había puesto el freno de mano.

Una camioneta estacionada "se movió sola" y les destruyó la casa: qué les ofrecieron para compensarlos

Una escena difícil de explicar se registró el jueves A la tarde en Comodoro Rivadavia , en Chubut : una camioneta Toyota Hilux estacionada comenzó a moverse sola cuesta abajo y terminó impactando contra el frente de una casa particular a una velocidad considerable. No hubo personas heridas. Pero sí daños graves en la cabaña.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:45 en la calle Acapulco al 500 , en el barrio Laprida , en la zona norte de la llamada ciudad petrolera.

Según confirmaron fuentes de la Comisaría Distrito Laprida a ADNSUR, la camioneta no llevaba nadie al volante al momento del choque y pertenece a una empresa del sector hidorcarburífero.

“Se movió sola”

El conductor declaró ante las autoridades que había dejado la Toyota Hilux correctamente estacionada frente a la vivienda, con todas las medidas de seguridad activas, incluyendo el freno de mano. "Se movió sola", sintetizó.

Sin embargo, por causas que se investigan, ese sistema básico para evitar riesgo con autos detenidos en pendiente habría fallado.

Sin nadie al volante, la camioneta comenzó a desplazarse cuesta abajo por la calle Acapulco en dirección sur, ganando impulso hasta impactar contra el vértice frontal de una casa del barrio.

Los daños en la estructura del inmueble fueron importantes.

Según se informó, en el momento del desafortunado accidente, ninguno de los ocupantes habituales de la vivienda estaba en el lugar. Poco después del impacto, llegó una mujer de 29 años vinculada al domicilio afectado y se llevó la desagradable sorpresa.

De todos modos, más tarde recibiría junto a los suyos -al menos- una llamada que les daría algo de alivio.

La oferta a los damnificados

Después del accidente, el responsable del vehículo contactó a la familia damnificada y les hizo un ofrecimiento concreto en nombre de la empresa a la que le presta servicio.

Camioneta se movió sola y destruyó una casa en Comodoro Rivadavia - cuadra La cuadra del accidente en Comodoro Rivadavia, cuesta abajo.

La oferta incluyó asegurarles un alojamiento provisorio para pasar la noche, la búsqueda de otra casa para conseguir un nuevo contrato de alquiler y el compromiso de hacer frente a todas las reparaciones necesarias en la vivenda que resultó afectada.

Además del importante daño en el frente de troncos del inmueble, en las fotos difundidas por la policía de Comodoro se advierte que había un auto estacionado que no fue alcanzado por centímetros.

Alcoholemia cero y pericias

Personal de Criminalística se trasladó al lugar para realizar las pericias correspondientes. Siguiendo el protocolo de rigor, se le practicó al conductor un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo: 0,0 gramos por litro.

Si bien esto no descartó de plano que haya incurrido en un descuido, al menos no abonó esa hipótesis que podría comprometer más al conductor y a la empresa para la que prestaba servicios con su vehículo.

El episodio quedó caratulado como accidente vehicular y continúa bajo investigación para determinar con precisión las causas que provocaron el desplazamiento del vehículo estacionado.

Dentro de la desgracia para los ocupantes de la casa, desde la Policía destacaron que, pese a la magnitud del impacto y los imporetantes daños materiales registrados, la ausencia de heridos se hace aún más relevante.

De haber habido gente en el interior del inmueble, el resultado probablemente hubiera sido mucho peor.

Comodoro Rivadavia: una camioneta colgada de una reja

No es la primera vez que una Toyota Hilux protagoniza un accidente sorprendente en Comodoro Rivadavia.

En febrero de 2026, la ciudad fue escenario de un episodio que tuvo amplia repercusión, cuando una camioneta de esa misma marca y modelo circulaba a alrededor de 120 kilómetros por hora por la avenida Lisandro de la Torre, en el barrio Isidro Labrador.

El conductor perdió el control al intentar esquivar a otro vehículo y el vehículo terminó clavado de punta y colgado de la reja de una casa de la esquina.

En aquella ocasión hubo dos heridos leves, que viajaban en la Hilux. El vehículo debió ser retirado con una grúa y la foto de la Hilux suspendida se viralizó rapidamente: sucede que nadie se terminaba de explicar cómo terminó en esa increíble posición.

A 120 kilómetros por hora, se incrustó en una casa de Comodoro Rivadavia

Más tarde, un video que también se multiplicó rápidamente en las redes sociales develó el misterio.

Las imágenes difundidas por el medio local Prensa Nativa confirmaron que, al menos en el final de su trayectoria, la Hilux no tuvo contacto con otro vehículo, y permitieron observar con mayor precisión la dinámica del choque.

Se ve que la pick up venía a una velocidad evidentemente superior a la permitida por Lisandro de la Torre.

Al llegar al cruce con Federicci, el conductor parece intentar esquivar a un automóvil que se encontraba parado en la bocacalle, esperando para poder cruzar la avenida.

En esa maniobra, la camioneta se descontrola, despista, sube a la vereda y concluye chocando de manera violenta con la reja de la casa de la esquina.