Una ex Combate denunció a su padre por abuso

Luego de presentar a su familia, encabezada por un matrimonio "muy católico", Valeria habló del calvario que vivió junto a sus hermanas por el accionar de su padre y la indiferencia de su madre, y repasó las dos primeras denuncias que no prosperaron en la Justicia de Morón.

"Yo fui abusada por mi papá. Era una nena, y mi papá era todo para mí: no había manera de que me diera cuenta de que estaba mal lo que él hacía, que era un delito. Como nena te sentís perturbada, muy incómoda, muy culpable... Y esa culpa te hace callar", dijo Benítez Coll, en diálogo con Teleshow. "Mi mamá, cuando lo supo, no hizo nada. Nunca hizo la denuncia", explicó.

"Entre tantos tíos, abuelos, padrinos y adultos responsables, ninguno hizo la denuncia por nosotras, ni nos ayudaron a irnos de esa casa: seguíamos viéndolo a Pablo todos los días. Y pocos se acercaron a hablar con nosotras. Prefirieron negar los abusos, o perdonarlos", agregó antes de referirse a la tercera denuncia que hizo en tribunales en 2018, por la cual, su padre, Pablo Benítez Coll, fue procesado por abuso sexual gravemente ultrajante.

"Con 10 años no alcanza. Uno tiene que padecer tanto...", manifestó en relación a su progenitor, quien se encuentra en prisión desde julio de este año.

