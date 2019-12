Del drama a la risa: el paso de Andrea Rincón por PH

“¿Fractura expuesta de qué?”, le consultó el anfitrión, a lo que ella le mostró su dedo índice de la mano izquierda y le siguió diciendo. “También tengo un problema en la cervical que va y vuelve, por un hombre que me golpeó. Hice denuncias, fui a la comisaria de la mujer y nada. En las comisarías me citaban para verme el culo. Iba todos los días a declarar y nada. Quedó todo ahí”.

Sin embargo, segundo después continuó ampliando su respuesta. “Lo más tóxico son las personas. Me relacioné con muchas personas tóxicas, que entran así, son encantadores, seductores. Y cuando podés dejar a esa persona después tenés que sanar vos. Porque te dejan una herida donde tenés que estar años. Todavía sigue hablando en terapia de estas cosas y volvemos siempre al mismo lugar, y todavía sigo sin tener una relación porque estoy sanando ahí. Cada vez que conozco a alguien tengo un pánico de volver al mismo lugar. Estas personas te hacen sentir chiquita y que no vales nada y sobre todo lo que vos crees te castigan, te castigan, te castigan. Y te hacen sentir una dependencia de ellos, que sin ellos no podés vivir. Por eso cuando llegue al centro de protección a la mujer lo que les decía era: “Ustedes no tiene que ir a frenarlo a él… me tienen que frenar a mí, porque él me va a llamar y yo voy a ir y él me va a matar. Esto fue hace más de 10 años y yo aún lo sigo tratando en terapia porque me dejó muy lastimada”.

Queriendo cortan con la tensión, Andy pasó a la siguiente consigna, la cual invitaba a sus comensales a dar un paso al frente lo que “tuvieron una cita fallida”. Como era de esperarse, Rincón tuvo algo para contar. Según reveló la actriz, ella había conocido a un hombre a través de la aplicación Happen, y su ex manager, Arturito Villanueva, le “hizo la cabeza” sobre los posibles “terribles” finales de su cita a ciegas. “’¿Vos sabes que hay gente que te saca los órganos?. Y si te saca una foto’, me dijo. Yo fui igual al encuentro. Él ya tenía todo planeado para ir a un lugar en Puerto Madero, y yo ya venía media fóbica con todo lo que me había dicho Arturito. Previo a esto Arturito me había dicho que vaya a un lugar a comer, que era de su ex esposa, para que él me pudiera vigilar. Entonces, cuando ya estábamos en el auto y nos dirigíamos a Puerto Madero, le digo que cambie de rumbo, debe haber pensado ‘está loca’, pero no importa, porque yo estaba maquinando todo lo que me había dicho Arturito, y hasta se me bajo la presión. Entonces cuando llegamos me encuentro a Arturito, con su novia, su ex, sus hijos y terminaron todos en la mesa. La cosa es que él había elegido el otro lugar porque le aceptaban tarjeta, así que terminé pagando yo”, contó entre risas.

La anécdota no terminó allí. “Para colmo el hijo de Arturito lo miraba y me decía ‘tenés cara de demonio. Ojo Andrea, él es el diablo’. Cuando terminó la cita, yo me volvía con Arturito y el chico nos preguntó si podía venir con nosotros. Terminamos todos en el auto y cuando yo me bajó en mi casa, él también se quiso bajar, pero le terminé cerrando la puerta. Me volvió a escribir, pero no le respondí”, cerró la morocha.

Por último, la modelo hizo un repaso de los lugares públicos en los que tuvo sexo. “La del micro la hice. La del baño de avión. Baño de estación de servicio”, contó Andrea y Andy se mostró curioso por la forma en la que las personas tienen relaciones en el baño de los aviones, a lo que Rincón le respondió: “Sobornamos a la azafata”.

