"¡Ya que has firmado suficientes autógrafos, aquí está el mío!", rezaba la nota que le entregó al director, entonces de 41 años, quien posteriormente se comunicó con ella para invitarla a su apartamento en la Quinta Avenida.

Según su relato, Allen nunca le preguntó su edad –en diciembre cumplía los 17, edad legal para relaciones consentidas en Nueva York-, aunque ella le dijo que todavía iba a la escuela y que vivía con su familia en una zona rural de New Jersey. A las pocas semanas ya habían intimado en el departamento del cineasta frente al Central Park.

Así comenzó una relación secreta que se prolongó por ocho años, en la que según Engelhardt, tuvo aristas de control, claustrofobia y ensoñación a la vez. El músico imponía las condiciones. Una de ellas que sus encuentros debían darse en su apartamento y "las cortinas siempre estaban cerradas".

La modelo relató que después de un año de relación Allen sumó "jóvenes hermosas" a sus encuentros, para tríos sexuales. Según Engelhardt, ya había experimentado con la bisexualidad, y sostuvo que los "interesantes" encuentros propuestos por el realizador fueron "una exploración de los 70".

Tras cuatro años juntos, Woody le presentó a Engelhardt su nueva novia, Mia Farrow, en ese entonces 14 años mayor que ella, con quien terminó involucrada en una serie de encuentros sexuales. "Me sentía enferma. No quería estar ahí en absoluto. Sin embargo, no tenía el valor para levantarme e irme. Eso significaría el fin de todo eso. Mirando hacia atrás, es exactamente lo que necesitaba. Pero en ese momento la idea de no tener a Woody en mi vida me aterrorizaba", dijo.

Hoy, 40 años después, Engelhardt admitió que luego del surgimiento del movimiento #MeToo y los escándalos personales de Allen –incluidas denuncias por abuso sexual contra su hija adoptiva Dylan Farrow- convirtieron lo que en un principio fueron dulces recuerdos en algo mucho más incómodo, aunque entiende lo sucedido como algo propio de la época.

WOODY-2.jpg

"Todavía estoy impresionada con él como artista, cómo jugó con los personajes en sus películas y cómo jugó conmigo", sostuvo la modelo, quien frente al movimiento #MeToo se niega a atacar a Allen. "Lo que me hizo hablar es que pensé que podía ofrecer una perspectiva. No estoy atacando a Woody. Esto me hizo quien soy. No me arrepiento", sentenció.

La hija adoptiva de Allen y Mia Farrow, Dylan Farrow, acusó en 1992 a su padre de abusar sexualmente de ella cuando era niña.

En esa misma época el cineasta había iniciado una relación con otra hija adoptiva de Farrow, Soon-Yi Previn, que tenía 19 años y con la que finalmente se casó en 1997.

