Una mujer fue brutalmente atacada por dos perros de su vecina

Según informó Realidad Sanmartinense, los vecinos del barrio reportaron la grave situación a las autoridades municipales ya que anteriormente sufrieron ataques similares. Aseguraron que los perros son un peligro para los vecinos y para los turistas que se hospedan en diferentes alojamientos.

"Acá hay chicos, en cualquier momento puede sufrir alguno de ellos el ataque de los perros. Son 6 perros en total que viven encerrados y al parecer se tornan más agresivos", señaló Soledad, la víctima, quien aclaró que fue atacada por un pastor belga y un perro sin raza.

Producto del ataque, la mujer producto sufrió graves lastimaduras en su rostro y en sus brazos, por lo que debió recibir atención médica y le hicieron algunos puntos de sutura.

“Hasta el momento no me han llamado para saber cómo estoy o para decirme si los perros están vacunados”, se quejó la mujer. “Hoy me acerqué hasta el juzgado de faltas para explicar la situación, así como estoy toda lastimada. Esto no es vida, no puedo evitar salir a la vereda por miedo de que me ataquen nuevamente. Dos puntos me dieron en el brazo y me lastimaron toda la cara”, expresó afligida.

