Una multitud salió a las calles en apoyo a Macri

Los participantes, que ocuparon un sector de la histórica plaza, entonaron “Sí se puede”, “Argentina, sin Cristina”, “Democracia, democracia” y “Justicia por Nisman”, entre otros cánticosw.

La marcha fue convocada por simpatizantes del gobierno nacional en apoyo “a la democracia” y a la gestión de Macri y de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Los presentes manifestaron su convencimiento de que hay una movida kirchnerista para destituir al presidente.

La convocatoria se replicó en distintos puntos del país. En Neuquén fue en el monumento a San Martín (ver fotonoticia).

En el centro porteño, manifestantes se juntaron en el Obelisco alrededor de las 18 y desde allí marcharon a Plaza de Mayo, donde se encontraba otro grupo de personas. También se produjeron concentraciones en otros puntos de la Ciudad, como en Santa Fe y Callao, Cabildo y Juramento, y en Olivos.

La manifestación tuvo su correlato en otras ciudades del país, como Mar del Plata, La Plata, Rosario, Tucumán, Gualeguaychú y Córdoba.

Macri y sus funcionarios no aparecieron en la primera línea de la convocatoria ni se arrimaron por la Plaza de Mayo, aunque en declaraciones periodísticas celebraron la convocatoria.

“La de hoy es una marcha autoconvocada a favor de la democracia. Creemos que estas manifestaciones de la gente son válidas si se hacen con responsabilidad, y me parece que hay mucha gente en Argentina que siente la convicción de apoyar, no a un Gobierno en particular, sino al sistema democrático, a nuestras instituciones”, dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.