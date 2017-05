Una pelea de adolescentes terminó con un muerto

Matías Ignacio Albornoz Piccinetti, de 17 años y quien ayer hubiese cumplido 18, fue apuñalado en el pecho cuando intervino en una pelea entre sus compañeros de colegio y otro grupo de tres chicos. “A un compañero le pegaron entre tres. Nos avisó que le habían pegado y vinimos todos para acá. Cuando nos vio (por el agresor), empezó a correr, pero mi compañero lo alcanzó. En ese momento le clavó un puntazo”, relató un testigo del hecho. Según contó el adolescente, durante la pelea otro de sus compañeros sufrió un corte.

Uno de los presuntos agresores fue atrapado dentro de un local de comida rápida que funciona en esa esquina y otro en un bar cercano. El hecho generó conmoción en la zona, que estaba repleta de personas que esperaban los colectivos que tienen paradas en esa cuadra. Matías fue trasladado con urgencia al hospital más cercano, aunque el puntazo que recibió en el corazón fue mortal.

“Este sábado (ayer) era su cumpleaños”, dijo su hermano entre lágrimas. La fiscal María del Carmen Reuter está a punto de tomar declaración a uno de los detenidos, de 16 años, por este homicidio que tuvo lugar a metros de la esquina céntrica de Santiago del Estero y 25 de Mayo. Este adolescente es el único imputable por el caso -aunque no sería el autor del crimen-, ya que los otros involucrados tienen 14 y 15 años. Sobre este último, que es alumno del Colegio San Lucas, pesan los indicios más fuertes de que es el asesino.

La Policía sigue tratando de establecer cómo se produjo la pelea. Por el momento quedó establecido que hubo encontronazos durante la semana en inmediaciones del colegio Gymnasium -a la que iba Matías- y que esto derivó en el enfrentamiento del viernes cuandofue herido de muerte. Su cuerpo fue entregado ayer a la mañana a sus familiares, quienes lo velaron hasta la tarde. Las autoridades del colegio, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán, se reunirán para debatir sobre el caso y está previsto que emitan un comunicado. En tanto, el otro joven compañero de Matías que también resultó herido en la pelea se encuentra internado en el hospital, aunque fuera de peligro.

Herido: Otro chico también resultó herido en la pelea, aunque en su caso está fuera de peligro.

Habló el papá del otro chico herido

“Mi hijo fue a separar y uno le pegó al voleo un puntazo. Matías persiguió al agresor, lo agarró y ahí recibió la puñalada. Ninguno tuvo nada que ver, fueron a separar”, advirtió Carlos, padre de otro joven apuñalado durante el ataque en la calle Santiago del Estero al 400. Su hijo tiene 17 años y fue llevado hasta el hospital Padilla, donde se recupera tras una operación y está fuera de peligro. El hombre no salía de su asombro por el modo trágico en que se dieron los hechos. “En mi época también había peleas y entiendo que es algo que puede pasar entre los adolescentes. Lo que me parece grave es que uno de ellos haya tenido un arma blanca. Esto ya no es una agarrada de algunos muchachos, es un homicidio”, dijo. Su hijo tiene lesiones en los intestinos aunque se encuentra “estable, compensado y permanecerá internado en la Sala 5 de Cirugía”, según se explicó desde el Ministerio de Salud. “Cuando se mejore un poco -agregó su papá- vamos a empezar a pensar en el tema de la denuncia. Esto que pasó es muy grave”.