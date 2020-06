Urcera: "Extraño las carreras, quisiera volver"

De todas formas, Urcera analiza cómo se vive esta situación tan particular producto de la cuarentena: "Pasé por varios momentos anímicos. Primero dije que iba a aprovechar para entrenar. Pero después pasa el tiempo y ahora hay incertidumbre por no saber cuándo volverá la actividad. Esto es como estudiar en la facultad y te digo: tenés que preparar una materia pero no sabés para cuándo. ¿Cómo lo hacés? Estamos igual. No sabemos cuándo retornará la actividad".

Respecto del regreso de las carreras, destacó: "Nos faltará feeling para volver a las pistas. Los simuladores son muy divertidos pero no tienen nada que ver con la realidad. Hacía mucho tiempo que no manejaba. El otro día salí a la ruta y transitaba a 90 km/h y me parecía que iba a 300 km/h. Es la falta de costumbre. Seguramente todo eso lo perdemos por la falta de entrenamiento real en las pistas, por ejemplo".

Manu Urcera no ve la hora de regresar a los circuitos y sus fans, de verlo en pista.

