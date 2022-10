Verónica Lozano habló tras su accidente en Aspen y explicó por qué no hizo juicio

Vero Lozano no descarta volver a esquiar a pesar del terrible accidente que sufrió hace 8 meses.

A ocho meses del accidente que sufrió durante sus vacaciones en Aspen Verónica Lozano recordó el terrible momento que le tocó vivir. En un diálogo con Catalina Dlugi durante el ciclo Agarrate Catalina, que conduce la periodista en radio La Once Diez, la conductora de Cortá por Lozano confesó que no tuvo una real dimensión de lo sucedido hasta que no vio el video de la caída, capturado por testigos del estremecedor momento y compartido por el periodista Pampito.