Flavio Mendoza reveló un secreto de Nicole Neumann.mp4 Flavio Mendoza no pudo contenerse y reveló el secreto de su amiga Nicole Neumann.

Fiel a su estilo llano y directo, Verónica Lozano hizo la pregunta que todos esperaban. “¿Está embarazada?”, quiso saber la conductora. Para ese entonces el bailarín ya no podía ocultar la incomodidad que le provocaba la situación que él mismo había generado al olvidarse que estaba en un programa de televisión en vivo y no en un café con amigos.

“Yo no puedo hablar porque me manda a matar”, fue la ambigua respuesta de Flavio, que no negó que su amiga estuviera esperando su cuarto hijo. Pero el panel siguió insistiendo en el cotilleo hasta que Luisa Albinoni pidió que el coreógrafo la mirara a los ojos para saber si estaba diciendo la verdad. Entonces todos concluyeron que si mirada no podía mentir y que en los ojos de Flavio veía un "sí, está embarazada".