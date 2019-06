Embed

“¡En serio, es que no tenía dónde ir, no sabía dónde estaba Lewis. ¿Qué quería que hiciera? venía de la hierba y no tenía control del coche!”, bramó el alemán por la radio al enterarse en plena pista.

Posteriormente, Vettel no se sometió a la entrevista tradicional tras la carrera. Como quedó dicho, movió el letrero que marca la ubicación del auto ganador en el auto de Hamilton al lugar donde debería haber estado el suyo y puso el letrero “2” frente al británico.

Embed ¡VETTEL CAMBIÓ LOS NÚMEROS!#F1xFOX #F1enFOXPremium | El alemán se mostró furioso por la sanción y puso el el N° 1 donde debería haber estado en su auto. pic.twitter.com/Khzh8KWzbx — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 9 de junio de 2019

“Por supuesto, no es así como quería ganar”, reaccionó el piloto británico de Mercedes, “empujé hasta el final para intentar superarlo, es una pena, pero es la carrera”.

Hamilton invitó a su rival a unirse a él en el escalón más alto del podio. El cinco veces campeón mundial defensor y actual líder de la temporada llegó a la meta segundo detrás de Vettel, pero fue declarado ganador debido a la infracción del alemán.

De la gran siete…

Fue la séptima victoria -récord- de Hamilton en Canadá y la 78ª de su historial. Vettel terminó clasificado segundo por delante de su compañero de equipo de Ferrari, Leclerc, mientras que Valtteri Bottas, fue cuarto en el segundo Mercedes, y Max Verstappen, de Red Bull, y el australiano Daniel Ricciardo de Renault.

Nico Hulkenberg terminó séptimo en el segundo Renault por delante de Pierre Gasly de Red Bull, el héroe local Lance Stroll de Racing Point y Daniil Kvyat de Toro Rosso.

LEÉ MÁS

Murió el múltiple campeón de Fórmula 1 Niki Lauda

25 años sin Senna: la muerte que cambió la Fórmula 1