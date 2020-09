Video: terrible ataque de un pitbull a una nena de 7 años

Todo quedó grabado en una de las cámaras de seguridad de la zona y las imágenes muestran el momento exacto en el que el perro huele primero a la víctima, ella intenta esquivarlo haciendo un círculo y el pitbull se abalanza sobre ella.

Al ver que no la soltaba y que los esfuerzo de la madre eran insuficientes para que el animal dejara de morderla, un hombre que pasaba por el lugar empezó a patear al pitbull. Lo hace varias veces, con fuerza, pero el animal seguía prendido a la pierna de la nena. Recién varios segundos después, cuando se sumaron varias personas a ayudarlas, por fin consiguieron liberar a la menor, que fue trasladada de urgencia a un hospital cercano. Como resultado del ataque, la chica sufrió una fractura expuesta y no perdió la pierna gracias al esfuerzo de los médicos que la operaron.

Salvaje ataque de un pitbull a una nena en San Miguel

En diálogo con Telefé, la familia de la nena contó que el perro “andaba suelto, sin collar, sin bozal y que está bien cuidado y alimentado”, por lo que suponen que no se encontraba abandonado. Sin embargo, el dueño no se hace responsable y todavía no apareció. En tanto, la víctima sigue internada recuperándose de la intervención, está medicada y todavía no sale del shock por la traumática experiencia.