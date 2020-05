Villegas: "Hay que seguir, no podemos quedarnos quietos"

“La fecha del Mundial está latente e incluso puede pasar para septiembre. El tema es cómo vamos a llegar nosotros porque Italia, por ejemplo, y otros países, ya volvieron a entrenar”, señaló.

El presidente de la Federación Neuquina, Marcos López, agregó que “por ahora lo que estamos haciendo es trabajar en un protocolo por la posibilidad de volver a entrenar en algún momento y, pasados unos meses, volver a competir. Básicamente esto contempla medidas desde el momento en que el chico sale de la casa, hasta las precauciones higiénicas, las distancias que se deben mantener en la pista, los kits de desinfección que se deben llevar, entre otras medidas”, anticipó el dirigente.

Cabe recordar que el patín fue una de las primeras actividades deportivas suspendidas en Neuquén, el mismo día en que se iba a abrir la fecha inicial de la Liga Nacional de Clubes, el 12 de marzo. “Después de ese torneo habíamos programado una gira de veinte días por Colombia”, recordó Villegas.

“Nos frenó mal esta pandemia y hubo que reestructurar todo, rearmar los entrenamientos. No es fácil porque la parte ortopédica en el patín es fundamental. Las botas están hechas a medidas y es importante que el pie se mueva y se vaya adaptando a los giros. Incluso trabajamos el off stake, un programa para trabajar lo movimientos del patinador que hoy no podemos hacer en pista, además de los trabajos en bicicleta para no perder la capacidad aeróbica”, explicó el coach, que comparte el cuerpo técnico con Marina Baca Cau, del club Alta Barda, la ex múltiple campeona Andrea González, Huilli Capdevila y Gonzalo Roselot.

“El sábado -agregó- informamos a los técnicos de todas las federaciones las evaluaciones y los diagnósticos que estamos realizando, ya que esta es nuestra idea, empezar a federalizar el patín, potenciarlo y generar un recambio”, recalcó. “Para conseguirlo vamos a trabajar con un grupo interdisciplinario y un seguimiento constante. La idea es que el corredor vaya pasando por diferentes estadíos y cuando llegue no se encuentre con un mundo nuevo, sino que llegue más formado y nuestra tarea sea, en todo caso, la puesta a punto y no tanto la formación”, afirmó.

Sobre cómo afectarán las nuevas medidas (por ejemplo, el uso del barbijo) de los nuevos protocolos que están en estudio, apuntó que “hay que recordar que el patín es una actividad que necesita el oxígeno para el músculo, con lo cual no se lo puede impedir, así que supongo que una vez iniciada una carrera se podrá dejar de lado, pero bueno, estamos esperando qué se decide”.

En este sentido, remarcó que “sería bueno que en principio se autorizarse la vuelta empezar a trabajar, con los chicos de la selección”.

