El domingo ocurrió la última agresión, frente a su casa. “Él estaba discutiendo con nuestra hija mayor por mensajes de texto y se presentó en la casa. Ella salió a hablar y ahí empezó a pegarle así que salí a defenderla. Me agarró de los pelos, me dio la cara contra el asfalto y me pegó”, relató la mujer.

Al ver la violenta escena, los sobrinos de la mujer, que habitan la casa contigua, salieron en su defensa. En este sentido, contó que uno de los jóvenes recibió una piña por parte del hombre, tras lo cual su ex pareja se subió a su camioneta y escapó del lugar.

Tras ello, la mujer acudió directamente a la Comisaría 16 para radicar la denuncia por la violencia sufrida. “Fui así para que vean lo que me hace”, expresó en relación a que llegó a la dependencia con el rostro ensangrentado.

Denuncia-violencia-de-género.jpg

Luego, los médicos del hospital Heller constataron que tenía un párpado cortado, un diente partido y otros dos flojos, además de golpes y rasguños en el rostro y las extremidades.

Contradenuncia

La víctima supo a través de la Policía que su ex pareja le había hecho una contradenuncia esa misma noche, en la que aseveraba que fue atacado al ir a buscar a su hija, y que tanto la adolescente como su madre estaban alcoholizadas.

Ella también comentó que se enteró de episodios violentos que protagonizó su ex en su ámbito laboral, por lo cual habría sido reasignado varias veces. “Es un tipo violento, con todos”, expresó.

Tras publicar el hecho en las redes, fue contactada por otras mujeres, que afirmaron haber sufrido violencia a manos del mismo hombre. “Una chica me dijo que la obligó a tener relaciones sexuales con él”, confió.

148-provincial.jpg

