¿Vuelve el picado con amigos? Don Pedro, el For Ever y la Superliga le apuntan a junio

El fútbol amateur es otra de las áreas económicas interrumpidas por esta pandemia del COVID-19. Son millones de pesos que se movilizan en un mismo año en el cordón comprendido entre Fernández Oro y Neuquén, con Cipolletti de gran epicentro. Don Pedro, 300 For Ever (Stihmpra) y Superliga son los más convocantes para los jugadores amateurs mayores, en una masa total que ronda los 500 equipos, algunos de ellos provenientes desde Catriel hasta Cutral Co.