“Estoy acostumbrada a que deformen mi vida al antojo y conveniencia de cada revista, programa o situación. Todos hablaron de mi celulitis, pero nadie reparó en la cara de felicidad de Mauro. Las redes sociales me dan la posibilidad de tener acceso directo a la gente, y que ellos vean por cámara cómo soy”, dijo la mediática.

“Es lógico que después de varios partos una mujer tenga celulitis. Pero esas fotos las retocaron para perjudicarme: yo sé dónde tengo y dónde no. Además, me causó risa la panza que me hicieron: ni en mis embarazos estuve así", sostuvo y luego disparó polémica: "Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos". "Existen un millón de tratamientos para solucionarlo”, insistió.

Embed Buen día Buenos Aires Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi) el 17 de Jul de 2018 a las 6:56 PDT

"¿Sos obsesiva con el cuidado de tu cuerpo?", le preguntó el periodista de Gente. "No, porque no tengo ningún complejo", contestó sin dudarlo la botinera. Y aclaró: "A mis hijas les voy a enseñar que la belleza va por otro lado, porque el hombre no mira la celulitis; el hombre quiere a su lado a una mujer real, íntegra. La perfección no existe. Para todo lo demás hay mil truquitos y cremas, pero el interior es difícil de cambiar".

La modelo devenida en empresaria también habló del Photoshop y al respecto aseguró que no utiliza ningún retoque digital en las fotos que sube a sus cuentas de las redes sociales. A su vez, pidió que las imágenes que saliesen en la revista no fueran modificadas digitalmente.

"Todas mis fotos en las playas son sacadas por el potro de mi marido. Si tuviera algún complejo, al último que le daría una cámara es a él. Mauro me hace los videos y las fotos con su teléfono y su dron", concluyó.

