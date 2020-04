Willy Caballero reflexionó sobre su error en el Mundial 2018

Embed

Caballero comenzó defendiendo el arco argentino en el Mundial de Rusia 2018. Un error en su salida por el segundo partido de los grupos ante Croacia cortó su titularidad en el torneo. En una entrevista en el canal de TyC Sports le preguntaron qué hubiese hecho él si era técnico y aseguró: "Es difícil ser el entrenador y no puedo opinar en ese sentido. Jorge Sampaoli creyó que era lo conveniente, lo hizo y ya está. Si yo fuera fanático lo hubiera mandado a la mierda, pero no soy fanático, vivo de esto y trato de respetar a mis compañeros, y el que entró hizo las cosas muy bien para jugar".

El arquero de 38 años, quien atajó en Boca en el 2002 y consolidó su carrera en la segunda división de España, continuó: "En mi carrera me pasó que muchos entrenadores decidieron buenamente y malamente ponerme o sacarme: nunca pregunté y siempre lo asumí. Entonces, en ese momento, lo asumí y traté de apoyar al que le tocó jugar. Ojalá que en algún momento pueda ser entrenador para estar en ese lugar".

En Rusia 2018, el técnico de la selección en ese momento, Sampaoli, decidió poner a Armani en lugar de Caballero para el próximo partido ante Nigeria y el arquero de River atajó hasta caída final ante Francia por los octavos de final.

Por su parte, Caballero es suplente de Kepa en el Chelsea y sostuvo que no tiene pensado regresar al fútbol argentino porque no siente la pertenencia a ninguno de los clubes. "En los seis meses en Arsenal es donde más comodo me sentí", aseguró el arqueto.

