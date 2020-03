Yanina destrozó a Nati Jota por un polémico video

Luego la angelita explicó por qué se enoja con los comunicadores. “Se está muriendo la gente, reina. Vamos a estar en Estado de Sitio nacional. Nadie les pidió que hagan humor. Esa no es la mejor forma de enseñar. Sos comunicadora, trabajás en un canal y vos tenés una responsabilidad”, dijo tajante Yanina. La rubia no se quedó atrás y se defendió al decir que ella le habla a otra generación: “Comunico a mi manera. A otra gente, quizás distinta a la que te dirigís vos. Más joven”.

Ya con los ánimos caldeados, Yanina subió el tono y fue letal. “Vos me estás tratando de vieja y a mí no me ofende. Los viejos somos más sabios. Vos tenés que escuchar los consejos de los grandes. Te deseo mi vejez. Hacer humor con el coronavirus no es gracioso”.

Su mamá, Dora, no respeta la cuarentena

Yanina Latorre se manifestó muy preocupada por su mamá, Dora Caamaño, quien pertenece al grupo de mayor riesgo porque tiene 80 años y sufre hipertensión. “Estoy preocupada, mi mamá es grande. A mí me da miedo. Es lo único en la vida que me importa”, dijo la panelista de LAM.

Ante los dichos de su hija, Dora salió en un móvil desde su casa y reveló que la gente por la calle le dice que se quede adentro.

Antes de darle la palabra a la abuela de Lola y Dieguito, la angelita anticipó: “Mi mamá es la terquedad. Ayer terminó saliendo a la calle y la gente le decía ‘metete adentro’”. Apenas le dieron el pase a Dora, ella misma se encargó de contar la situación: “Por las declaraciones que hizo Yanina, salí a la calle por una cosa urgente, tenía que pagar el teléfono, y desde la vereda de enfrente, desde los negocios, la gente me decía ‘Dora metete adentro’”.

Una vueltita

Enojada por la exposición a la que se somete su madre, Latorre agregó: “Estás obsesionada con salir en la calle. Ayer apareciste en casa. Dieguito se puso a llorar. ‘Te vas a morir por el coronavirus’, le decía. Apareció en casa caminando. No toma más el colectivo”.

Sin mostrarse asustada o alterada por todo lo que acontece respecto a la pandemia, Dora le puso humor al tema. “Ahora todo lo hago caminado. Y bueno, voy a confesar algo: a la tarde me voy a dar una vueltita por el Rosedal (de Palermo)”, dijo la mujer.

