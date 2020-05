El día en que Agustina Agazzani terminó la notita en este programa, no me contestó lo que le pregunté y me mató en sus historias (de Instagram), dije ‘esta piba no se banca nada al aire’ y empecé una investigación", advirtió Yanina. "Ahora mi mejor amiga es Cinthia Fernández, soy su fan, quiero que vaya al ‘Bailando’ y que a vos te echen en la primera gala", completó picante Yanina.