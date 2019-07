"Está comiendo de su propio veneno", escribió Latorre en Twitter haciendo mención a la bronca del intruso con su canal. En apenas cuatro horas, el comentario sumó más de 1.300 Me Gusta y generó polémica.

Embed Esta comiendo de su propio veneno https://t.co/0bZGlE96W3 — Yanina Latorre (@yanilatorre) 11 de julio de 2019

"Ver a mi hija que fue a ampliar la restricción perimetral contra Facundo Ambrosioni no es linda imagen. Sobre todo, un minuto antes de salir al aire. ¿Entienden lo que digo? A mí esto me da verguüenza la situación en la que uno se ve metido. Sobre todo un minuto antes de salir al aire... A mí me da vergüenza que el tema de mi hija sea tendencia en redes sociales, está mi nieto de por medio. No quería llegar al momento de tener que hablar de esto en mi programa, no quería. Trato de no meterme y lo que hago es la contención como padre, que tengo que hacer. Pero me obligan, por un descuido, o vaya a saber por qué no te cuidan los que te tienen que cuidar. Esto es lo que siento. Es como que te caguen a piedrazos dentro de tu casa", había dicho el miércoles Rial, furioso, en el arranque de su programa, tras ver a Morena en Involucrados, dos minutos antes de salir al aire.

