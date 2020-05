Yanina Latorre, lapidaria contra Chiche Gelbung

“A mí me sorprendió el fusilamiento mediático que le están haciendo a Mühlberger, pero lo primero que me sorprendió y espero una disculpa, es la compañera de ustedes, Yanina Latorre, que me acusó de miserable. Y no sé qué tanto conocimiento íntimo tiene para saber eso. Las únicas dos veces que me atendí con Mühlberger pagué, como cualquier paciente”, arrancó explicando Gelblung sin dejar de apuntarle a Latorre.