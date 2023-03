Indignado, de Brito agregó: "explíquenme cómo compran una casa en la costa y después me venden la probrecita que va para buscar la casa" . Ese fue el momento elegido por Yanina Latorre para contar que estaba hablando con alguien del entorno de Romina y Walter Festa -su ex marido y exintendente de Moreno- y revelar cuál es la verdadera situación patrimonial de Romina Uhrig.

"Festa tiene dos casa ahí. Una se la terminó quedando la primera mujer y otra Romina", refiriéndose a Romina. "La casa de ella tiene playa privada y motos de agua en la puerta. ¿Cómo lo hizo en una gestión de intendente de Moreno?, expresó, indignada, la panelista.

Yanina Latorre reveló graves secretos de Romina de Gran Hermano.jpg Yanina Latorre reveló en LAM escandalosos detalles del patrimonio de Romina Uhrig.

Yanina Latorre explicó que la casa se encuentra en Villa Robles, el mismo barrio privado donde tiene su restaurante Mariano Iúdica. Se trata de una de las urbanizaciones más caras y exclusivas de Pinamar. Donde las casas tienen unos 500 metros de playa privada y algunas cuentan hasta con helipuerto, según agregó Augusto Tartúfoli, invitado esa noche al panel de LAM.

En Villa Robles se realizó un recital privado de Ricky Martin para los vecinos, con motivo de la inauguración del barrio. Y según comentó de Brito se está construyendo una pista para que los dueños de las lujosas viviendas puedan llegar directo con su avión privado.

"Es uno de los emprendimientos más caros que hay en la costa argentina de verdad. Tiene una mansión. Tiene lancha, tiene barco, tiene cuarenta camionetas. Y ella dice 'un terrenito que me lo dieron a pagar'... Me da vergüenza. Bien de los políticos eso", siguió Yanina Latorre.

"La persona que me está escribiendo del entorno me dice que él no pone los terrenos a nombre de él, como hacen todos los políticos. Se lo ponen a las mujeres. Y como ellos encima no estaban casados... Tienen también en el country Terravista, de General Rodríguez, y donde viven en Moreno", dijo Yanina Latorre sobre la detallada lista de propiedades de Romina Uhrig que, por si fuera poco, quiere para sus hijas la casa prefabricada que da Gran Hermano como premio para el ganador del reality.