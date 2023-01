Mariano Iúdica explicó por qué los precios de su restaurante son tan elevados y lo fulminaron

“Estoy en un barrio muy exclusivo, se llama Villa Robles y me dieron el restaurante para ese público. No me llovieron las críticas porque esto está cada vez más lleno y funciona mucho mejor”, explicó el conductor televisivo, que ahora está probando suerte en el mundo de la gastronomía.

“Es muy difícil que te vaya mal en este contexto, al lado del mar, y con gente que tiene capacidad de gastar. ¡Aparte te cocino yo! Está mi mujer y también mis hijos atendiendo las mesas”, agregó Mariano Iúdica al salir a dar explicaciones.

El conductor aseguró que las críticas recibidas no fueron tantas, y que se trató de gente que no fue al restaurante, solo de personas que habían visto los precios por internet. “Si alguien ve la carta sentado desde su computadora en cualquier lugar de la galaxia va a decir ‘¡ey, qué caro!’ pero no es una polémica, eso no está mal”, aseguró el ex conductor.

Uno de los platos que más indignación había causado era una ensalada que en el menú decía que costaba $5200 pesos. “No es una ensalada, es un plato que tiene langostinos”, aclaró rápidamente. Finalmente, el conductor aseguró que el feedback de sus clientes fue más que positivo: “No me llovieron las críticas, hubo cien mil comentarios elogiosos”.