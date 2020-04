Yankelevich desmintió a Érica Rivas: "No estaba dispuesta"

Produc.jpg

Duro contragolpe

Pero Gustavo Yankelevich, productor de la puesta, no se quedó atrás tras esas declaraciones y salió aclarar el tema desmintiendo a Rivas. Sobre los motivos de la ausencia de Érica, expresó contundente: "Por un lado, no firmó el contrato que sí firmaron todos sus compañeros (Guillermo Francela, Darío Lopilato, su hermana Luisana, Florencia Peña y Marcelo De Bellis). Por el otro, no estaba dispuesta a cumplir con la demanda del público haciendo tres funciones diarias, aunque le aseguraron total comodidad en camarines amplios, con todas las posibilidades de descanso y confort".

Erica.jpg

Sin reemplazo

En diálogo con el portal de Laura Ubfal, el reconocido productor también aprovechó para aclarar que no reemplazarán a Rivas. "Nadie va a hacer de María Elena. No quiero que mientan", le dijo Yankelevich al sitio de la periodista. Y agregó: "Recién la semana que viene nos reuniremos de manera virtual con los autores para ver cómo seguimos, pero si María Elena no está, no está. Yo no voy a matar a nadie".

Los rumores de una posible ausencia de parte de la actriz comenzaron a circular la semana pasada, luego de que se viralizara una foto de la puerta del teatro Gran Rex sin la imagen de Érica.

Embed

