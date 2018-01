Zuculini pasó la revisión y hoy se suma al plantel

El ex jugador de Racing arribó el domingo desde Italia tras jugar una temporada en el Hellas Verona. “Cuando me llamó Marcelo, yo ya había dado el visto bueno. No esperaba volver al país, pero cuando te llama un club tan importante, te convence”, aseguró el mediocampista.

River pagó 3.250.000 dólares por el 50% de la ficha de Zuculini, cuyos derechos económicos pertenecen en un 40% al Hellas Verona y un 10% al Manchester City, clubes que recibieron 2 y 1350 millones de euros respectivamente.

50 El Millonario pagó 3.250.000 dólares por el 50% del pase de Bruno Zuculini.

Rojas desgarrado

En tanto, Ariel Rojas también estuvo en la clínica para realizarse estudios que determinarán el grado de la lesión que sufrió el domingo, cuando calentaba al costado del campo de juego del estadio Tomás Adolfo Ducó. El zurdo mediocampista sintió un pinchazo en el gemelo derecho y tuvo que sentarse en el banco de suplentes. Los estudios arrojaron que tiene un desgarro en el gemelo derecho y estará unas tres semanas sin poder jugar.

El plantel millonario volverá al trabajo esta tarde en el predio de Ezeiza, de cara al partido ante Olimpo en el Monumental, el sábado a las 19:30, por la fecha 16 de la Superliga.