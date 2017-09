¿A agachar la cabeza y aferrarse al repechaje?

Los que firman el repechaje

Coincidieron con la posición de Andino los también periodistas Marcelo Palacios, Hugo Balassone, ambos de TyC Sports y Radio La Red; su compañero Gustavo Yarroch, de dicha emisora y de diario La Nación, y el entrenador de fútbol Diego Landeiro, ex Deportivo Roca e Independiente de Neuquén. “Yo lo firmo de una porque hoy estamos encomendados a Dios”, afirmó lapidario el popular MP. “Como viene la mano, es difícil garantizar incluso la victoria ante los peruanos. Más allá de que aún confío en Sampaoli, la falta de eficacia sigue siendo un verdadero karma para este equipo”, sostuvo con honestidad brutal Balassone.

“Con lo expuesta que estuvo la defensa, con la lentitud de los defensores, te agarra un Brasil y te mete tres”, acotó desencantado Landeiro. Por su parte, el siempre sobrio Yarroch expresó: “A diferencia de los que creen que Argentina sí o sí va a jugar el Mundial, considero que no está garantizada ni mucho menos la presencia en Rusia”.

Los que creen en ir derecho

En este bando se ubicaron Adrián Sporle, jugador neuquino de Banfield; Manolo Berra, símbolo del Rojo local; Beto Márcico, ídolo del Boca de los 90, y el Chala Parra, emblema de Cipolletti.

“Estamos medio complicados por cómo viene jugando la Selección, pero dependemos de nosotros”, se ilusionó el futbolista del Taladro nacido en Centenario.

“Yo todavía no firmo el repechaje. Hay cuatro o cinco jugadores de mucha calidad en los que confío que se pondrán el equipo al hombro para sacar a la Selección adelante y clasificar directo”, no se resigna Manolo, quien ayer estuvo atento al fixture del Federal A (ver página 28) y sigue esperanzado.

En la misma postura se manifestó el gran Beto Márcico: “No lo firmo. Creo que Argentina puede clasificar, más allá de que se le vienen dos partidos duros, entiendo que puede acceder derecho a Rusia”, aseguró quien fue campeón y figura en el Boca del 92. Por último, Pablo Parra, ícono albinegro y ex River, manifestó: “No lo firmo al repechaje. Muero con las botas puestas. Creo que tiene equipo, es más, si en los primeros 30 minutos metía un gol ante Venezuela, ganaba por goleada. Pienso que los jugadores van a sacar a relucir el amor propio y el amor por la camiseta”.

Todos, los de allá y los de acá, esgrimen fundamentos respetables. A modo de balance, las mismas dudas que muestra el equipo se advierten también en el ambiente futbolero. Tanto que más de la mitad, según este informe, cree que deberemos vencer a Nueva Zelanda para disputar el Mundial.

Huevo reconocido

Andino elogió a Acuña, “el mejor”

La prensa en general y muchos hinchas catalogaron al zapalino Marcos Acuña como el mejor valor argentino ante Venezuela. “Acuña fue la figura, se atrevió a abrir una jugada, a mandarse solo, a no mirar por el espejo retrovisor dónde estaba Messi... Se mandó una patriada en el gol, porque sabe que tiene con qué. Tiró el centro y valió aunque fue en contra. No le está pesando la camiseta de la Selección. Va a demostrar que puede tener un lugar en el Mundial. Aún no entiendo cómo Sampaoli lo puso por derecha en Uruguay”, señaló el famoso periodista a LM Neuquén.

Ante Perú

La AFA quiere jugar en La Bombonera

La AFA luego de un acuerdo entre su presidente, Claudio Tapia, y el DT Jorge Sampaoli, pedirá jugar, ante Perú por la próxima fecha de las eliminatorias, en La Bombonera. Para que eso suceda tanto la Conmebol como FIFA deberán habilitar el estadio de Boca. En las eliminatorias de 1969 Argentina empató 2-2 ante Perú en ese estadio y quedó eliminada del Mundial México 1970.

ENCUESTA DE LMN: ¿FIRMÁS HOY IR AL REPECHAJE?

Periodistas famosos, jugadores de Primera División y del Federal A, técnicos de fútbol y hasta un ídolo de Boca se la juegan.

El dedo en la llaga: los queridos y los resistidos de la web

NEUQUÉN

El sitio web de LM Neuquén ayer les dio la oportunidad a los lectores de elegir qué jugadores pretenden que sigan en la selección y cuáles no, mediante un original formato.

Hubo algunas sorpresas: por ejemplo, el neuquino Marcos Acuña y el chubutense Gabriel Mercado fueron los que sacaron los porcentajes más altos entre los preferidos por la gente, por encima nada menos que de Lionel Messi.

El 90% pidió la continuidad del zapalino en la Selección y el 87% quiere que el defensor ex River siga con la celeste y blanca. Lio, en tanto, obtuvo el 85% de adhesiones. Entre los más resistidos, el de peor promedio fue del Flaco Pastore, con el 79 por ciento de votos negativos, seguido por Ángel Di María: el 75% no quiere volver a verlo en la Selección.