Abusos: Hollywood, no da tregua

La escritora Anna Graham Hunter reveló que el reconocido actor se propasó con ella en 1985, durante el rodaje del film Muerte de un viajante. “Dustin Hoffman me acosó sexualmente cuando tenía 17 años”, sentenció Graham Hunter en un artículo que escribió en The Hollywood Reporter. “Él me pidió que le diera un masaje en los pies el primer día que estuve en el set. Lo hice. Abiertamente me coqueteaba, me agarró la cola y me habló de sexo enfrente de otros. Una mañana fui a su camarín para saber qué quería desayunar, me miró y me sonrió tomándose su tiempo. Luego, dijo: ‘Voy a tomar un huevo duro... y un clítoris pasado por agua’. Su séquito se echó a reír. Me fui, sin palabras. Luego fui al baño y lloré”, relató la mujer que en ese entonces trabajaba como asistente de producción.

Descargo

En respuesta a la acusación, Hoffman emitió un comunicado en el que asegura: “Tengo el mayor de los respetos por las mujeres y me siento terrible por cualquier cosa que haya hecho y que la haya puesto en una situación incómoda. Lo siento, no refleja quien soy”.

En su nota, Graham Hunter citó segmentos de un diario que escribía en esa época, en el que calificaba a Hoffman como “libidinoso”. En él también precisaba que otra mujer del equipo la invitó a no dramatizar el acoso, sino sólo resistirse y seguir adelante. Incluso daba cuenta de las contradicciones que la habitaban. “Nadie es bueno o malo al 100%. Dustin es un cerdo, pero me gusta mucho”, reflexionaba la escritora en sus apuntes.

En la actualidad, Graham Hunter sostiene que le duele leer lo que sufrió pero reconoce que, pese a todo, le sigue gustando ver actuar a Hoffman. Agrega que hasta le parece “sexi”. “¿Es raro?”, le preguntó a su hermana. No obstante, la autora concluye que hoy sabe lo que entonces, como adolescente, no tenía claro: “Yo era una niña, y eso fue acoso sexual”.

LEÉ MÁS

El productor Harvey Weinstein recibió otra denuncia de acoso

Otra denuncia de violación sacude a Hollywood