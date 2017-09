El Rojo se quedó con la victoria por 2 a 1 en un encuentro que duró 60 minutos, divididos en dos tiempo de 30, y los goles fueron convertidos por Leandro Fernández y Lucas Albertengo. El de San Lorenzo lo marcó Nicolás Reniero.

El equipo de Ariel Holan tuvo seis cambios con respecto al que venció a Huracán en la primera fecha de la Superliga. No jugaron Campaña, Bustos, Franco, Martín Benítez y Barcos, y por eso se vio a varios que no suelen jugar demasiado como Gonzalo Rehak, Néstor Breitenbruch y Rodrigo Moreira. Por el lado del Ciclón, respecto del equipo que empató ante Racing, no estuvieron entre los titulares Gonzalo Rodríguez, Paulo Díaz, Nicolás Blandi y Fernando Belluschi, ingresando Víctor Salazar, Gabriel Rojas, Nicolás Reniero y Tomás Conechny, respectivamente. En el partido entre suplentes el equipo de Aguirre se impuso 1 a 0 con gol de Germán Berterame.