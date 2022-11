Alberto Cormillot y su esposa Estefania Pasquini mostraron los lujos de su casa

El matrimonio de nutricionistas es bastante activo en sus redes sociales y comparten a diario el crecimiento del pequeño Emilio. Sin embargo, cuidan mucho su intimidad y no suelen dejar ver su casa por dentro. Salvo algunas excepciones como ahora, que abrieron las puertas de su lujosa residencia para dejar atisbar un poco de la increíble casona en la que residen.

Los objetos religiosos que Cormillot adquirió en sus viajes por el mundo juegan un papel preponderante en la decoración del living, donde la escena una enorme imagen de Jesus crucificado, rodeado de vírgenes y querubines. Mientras que en una estantería lindante se pueden ver eclécticos adornos entre los que destaca un muñeco de nieve.

La historia familiar es sumamente importante para el doctor Cormillot. Pore so también hay una habitación en la que predomina un árbol familiar realizado con fotos en blanco y negro, la de los parientes más antiguos, y en color las más actuales. Y en otro espacio se destaca la colección de cascotes de diferentes partes del mundo.

La casa de Alberto Cormillot.jpg Alberto en el dormitorio de su hijo Emilio.

La colección de escombros incluye desde pedazos del Muro de Berlín hasta restos de las paredes de la Amia. Cada uno de esos escombros lleva una placa de bronce grabadas por el padre de Alberto para identificarlos. El garage es otra especie de museo, donde se aloja la colección de celulares y computadoras obsoletas que fueron usadas por él o por su familia.

Pero la colección que más llama la atención es la de enanos de jardín que eran de su madre. Empezó con 7 estatuillas que él le regaló y que ahora rodean la pileta de su casa junto a otros que se sumaron con el paso del tiempo. "Ahora son 31. Se empezaron a reproducir...", bromea sobre el peculiar muestrario de imágenes.

Hace poco habló de sus enanos de jardín en LPA. Ante la pregunta de Flor Peña sobre su colección, respondió: "Mi hijo me regala mucho para cumpleaños, algunos los intervine con mi nieta Emmita y otros compré yo. Me encantan. Charlamos sobre cosas de la casa y tienen nombre. No lo repetimos porque es algo secreto, es un código que tenemos entre nosotros".

La casa de Alberto Cormillot.jpg Las imágenes religiosas son parte fundamental de la decoración del living.

La casa de Alberto Cormillot.jpg El doctor Cormillot aún conserva el escritorio de su padre.

La casa de Alberto Cormillot.jpg Alberto cuenta con una prolífica biblioteca.

La casa de Alberto Cormillot.jpg Los duendes que decoran el jardín era de la mamá de Alberto.

La casa de Alberto Cormillot.jpg Uno de los rincones más originales de la vivienda de Cormillot y Pasquini.