Y agregó: "No sé si será definitivo. No tengo la bola de cristal en las cosas del amor. Por ahora es así. De infidelidades, no. Y de salidas, salíamos los dos. Somos gente joven".

Hasta el momento, la también periodista no utilizó sus redes sociales para esclarecer su situación y de todos modos, la última vez que compartió una imagen con el futbolista fue el pasado 14 de febrero en el día de los enamorados.

Ale Maglietti se separó de Jonás Gutiérrez: "Los dos veníamos mal"