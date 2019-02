“Vine para acompañar a Anita. Ella está bien, está muy fuerte. Estamos acá y estamos defendiendo el derecho a hablar”, aseguró Fardín al llegar al lugar.

"Que (Darthés) no viniera no fue sorpresivo y me pareció bien que se le pidiera un certificado médico", dijo la actriz al salir del edificio de Talcahuano 550, en referencia a la decisión del actor de no viajar por cuestiones de salud, según argumentó su abogado, Fernando Burlando.

"Según su defensor tienen un grave problema de salud que no le permite viajar solo, no tendrá con quien viajar. No presentó certificado médico, lo hará después donde dará su diagnóstico", agregó la actriz.

"No me interesa si quiere venir físicamente o hacerlo a través de Skype. Yo no tengo problema. Yo seguiré sosteniendo mi verdad y será decisión de la jueza si la causa se cae o no", concluyó.

Por su parte, al salir de tribunales, Burlando declaró: "No hubo conciliación". "Darthés no puede viajar por la medicación psiquiátrica que está tomando", sostuvo y aclaró que más adelante su cliente podría trasladarse acompañado hacer una videoconferencia desde Brasil.

Embed Juan Darthés no se presentó a la mediación con Anita Coacci: el actor se quedó en Brasil por su estado de salud. #lovieneltrece #LAM pic.twitter.com/aExi2DW2WL — eltrece (@eltreceoficial) 12 de febrero de 2019

De esta manera, el letrado reafirmó que el actor no tiene fecha de regreso a Buenos Aire y recalcó que su "depresión es inmanejable".

