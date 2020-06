Ante el brote, Rial deja de ir al piso de Intrusos

Y agregó: "No pasa nada, lo único que traigo es entretenimiento, que no es poco, pero no es un antibiótico ni una vacuna. Lo que quiero decir es que tomé la decisión de guardarme en mi casa, por lo menos hasta fin de mes y ver cómo se desarrolla todo”.

https://twitter.com/rialjorge/status/1274059189166510084 El miedo nos tiene que hacer prevenidos y solidarios con los demás. Si nos cuidamos, cuidamos a los demás. Esta pandemia no nos hizo mejores ni peores, solo nos delató como personas. Ojalá que, cuando salgamos de esto, podamos abrazar a todos los que queremos y no falte nadie. — JORGE RIAL (@rialjorge) June 19, 2020

“Tenés que cuidarte”

“Con esto quiero decir que dejemos de creernos imprescindibles. Lo consulté con mi psicólogo, mi médico, mi familia, lo hablé con el canal y mi decisión es guardarme. Es por mi familia y mis compañeros. Tenés que cuidarte vos y a los otros”, reflexionó el hombre de América.

“¿Vos le llevarías el virus a tu hijo, a tu esposa o tu madre? No, ¿pero por qué pensás que no lo vas a hacer?”, preguntó muy serio, y cerró: “Sé que es una mierda la cuarentena, pero hasta acá llegamos como llegamos gracias a la cuarentena. Esto podría haber sido peor. Tampoco nos eximía de no llegar a un pico, porque peleamos con un enemigo invisible, no sabemos nada, y nosotros los periodistas menos, que hablamos como si supiéramos y le discutimos a los especialistas”.

-> América anunció su primer caso de COVID-19

Luego de que trascendieran los casos positivos de COVID-19 entre trabajadores de Telefe, se anunció ayer el primer caso de coronavirus en América TV.

Según se informó, se trata de un colaborador que se desempeña como jefe técnico en el sector de iluminación. En un comunicado a sus trabajadores, la empresa informó que el empleado “se encuentra asintomático y en su domicilio”.

LEÉ MÁS

Lizy Tagliani confirmó que tiene coronavirus

Jorge Rial chicaneó y De Brito le respondió duro