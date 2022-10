Apareció Nicolás Cabré con una nueva novia que es... ¡igual a Laurita Fernández!

Nicolás Cabré terminó su relación con Laurita Fernández hace un tiempo. Y tras estar soltero por unos meses , ahora tiene una nueva novia y volvió a apostar por el amor. Así lo contó la periodista Estefi Berardi en Mañanísima de Ciudad Magazine. Y lo llamativo del caso es el increíble parecido físico entre la actual y ex pareja del actor.

"Ellos se conocen hace muchos años por amigos en común. Hace tres o cuatro meses, él le empezó a hablar por Instagram. Tuvieron varios encuentros cuidados. Se juntan en el departamento de él", contó la periodista.

La joven es amante del ejercicio y la vida fit, tiene un físico coherente con ese estilo de vida y le encanta sacarse fotos en topless y traje de baño. Cuenta con 123 mil seguidores en Instagram que le aplauden y la elogian en cada una de esas fotos que publica.

anto1.JPG

anto2.JPG

anto3.JPG

Por otro lado, Nicolás Cabré mostró cómo está su rodilla tras la operación a la que se sometió. “Después de varios intentos, decidí que lo mejor es no correr la Media Maratón de Buenos Aires. La rodilla no estaría ayudando y pide descanso. Seguramente la carrera, la adrenalina o las ganas de hacer algo que disfruto haría que llegue al final. Pero lo más probable es que me lastime peor y haga que duela más”, había declarado el actor al anunciar la intervención y renunciar a las maratones de running, una de sus pasiones.

Pasadas ya varias semanas de la intervención quirúrgica, y en plena rehabilitación de la rodilla izquierda, ahora el actor se mostró retomando de a poco la movilidad de sus piernas desde su cuenta de Instagram.