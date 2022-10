Así está hoy Clara Darín, la hija mayor de Ricardo

La hija menor de Ricardo Darín no suele participar de las actividades públicas de sus padres y su hermano. Clara Darín mantiene un bajo perfil y jamás hizo alarde su ilustre apellido. Pero este viernes se la pudo ver acompañando a su papá, a su mamá Florencia Bas y al Chino Darín en el BFI London Film Festival.

La familia completa viajó a Londres, donde la película Argentina, 1985 , protagonizada por Ricardo y producida por el Chino, participa en la Competencia Oficial del 66° Edición del Festival del British Film Institute. Juntos, transitaron la alfombra roja aunque hubo una ausencia. Úrsula Corberó , la novia del Chino, que suele compartir mucho tiempo con los Darín, esta vez no los acompañó.

Clara tiene 29 años, es licenciada en Bellas Artes y tiene una clara veta artística pero optó por no dedicarse a la actuación ya que reconoce ser muy tímida para eso. En alguna oportunidad confesó que siente pánico escénico pero lo supera cuando sube al escenario como cantante, algo que disfruta mucho.

El el años 2015 hizo su primera incursión en el mundo de la canción, acompañada por un guitarrista. Cantó los temas Route 66, de los Rolling Stones, Valery de Amy Winehouse y Underneath it all, de la banda No Doubt y demostró todo lo aprendido con sus profesoras de canto, Susana Rossi y Dolores Santa Coloma.

Otra de sus pasiones son la moda y el diseño. Desde que terminó la secundaria ha recorrido un largo camino en dentro de ese mundo. Apenas egresó del colegio armó su primer emprendimiento con una amiga de la infancia. Juntas empezaron a customizar remeras y buzos en el living de la casa familiar de los Darín.

Pero en ese momento era más un hobby que una empresa y todo quedó en el olvido mientras estudiaba maquillaje profesional y bellas artes. Probó con varios emprendimientos diferentes de moda y armó un espacio en Palermo Soho donde reúne más de 30 marcas de diseñadores argentinos.

Clara Darín.jpg Es licenciada en Bellas Artes y le apasionan la moda y el diseño.

En pleno aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid19, Clara tuvo una idea. "Le propuse a mi madre alfarera que sea ella quien produzca las piezas... Codo a codo, hacemos este hermoso desarrollo de cada modelo y color, horneada tras horneada, con miles de pruebas, errores, sorpresas y satisfacciones", dijo la joven.

Con su mamá lleva adelante la marca Teta, donde ofrecen aros, cuencos, ceniceros, candelabros y otras piezas de cerámica torneadas a mano por Florencia Bas que es una experta alfarera. Cuando fue la inauguración, le dedicó unas tiernas palabras en Instagram: “Madre, como siempre, gracias por ponerle tu infinito amor y paciencia"

Clara está en pareja hace 8 años con Santiago, que no pertenece al medio y mantiene un perfil tan bajo como el de ella. Es muy unida a su familia y comparte, con sus padres y su hermano, la pasión por el ski y las tardes de playa en Punta del Este, actividades que realizan juntos cada vez que logran compatibilizar sus complicadas agendas.

Clara Darín.jpg Clara tiene 29 años y no se quiere dedicar a la actuación porque siente que es demasiado tímida para esa profesión.

Clara Darín.jpg Junto a su madre, Florencia Bas, tiene una empresa de objetos de diseño.