"Me lesioné haciendo la mortal en el ensayo del Aquadance. Lloré como un sapo pero mi entrada a la guardia fué triunfal porque tengo el equipo más hermoso del planeta. Por nada del mundo quiero irme del programa y ya estoy haciendo todo para recuperarme rápido y poder seguir bailando. No se preocupen, este equipo no baja los brazos jamás y lo mejor de todo es que nunca perderemos la sonrisa", escribió Barón junto a una foto con su coach Matías Napp y su compañero de pista, Mauro Caiazza.

Tras el golpe, Barón debió ser asistida de urgencia en La Trinidad de Palermo. Tal como se ve en las imágenes, el impacto fue muy duro. La actriz cayó mal después de hacer un salto mortal y su pierna terminó golpeando con el borde de una de las piletas. No obstante, minutos más tarde, se encargó de sacarle dramatismo a la situación.

"Bajemos el drama que si no me angustio más. Tengo muchas ganas de bailar, debería mejorar en unos días. Estoy muy dolorida, hoy no puedo pisar, pero mis huesos zafaron. Voy a estar bien pronto y lo seguiremos dando todo y más… Hicimos un aquadance hermoso", escribió Jimena en su cuenta de Twitter, segura de que no va a ser necesario que le busquen ningún reemplazo en el Bailando, ni siquiera, para este ritmo.

