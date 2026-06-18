Chevrolet Montana en junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

Es una de las pickups compactas más elegidas de Argentina. Se destaca por su perfil versátil y por estar producida sobre la misma plataforma del SUV Tracker.

La Chevrolet Montana sigue su camino de consolidación dentro del segmento de pickups compactas como una opción versátil, pensada para quienes buscan un vehículo que responda tanto en ciudad como en actividades de trabajo liviano. ¿Cuál es su precio en junio de 2026?

Con un planteo que mezcla atributos de manejo SUV y capacidad de carga, el modelo de General Motors logró posicionarse en un nicho en crecimiento en Argentina, donde cada vez más usuarios priorizan comodidad, conectividad y practicidad sin resignar funcionalidad para el trabajo diario.

Una de las claves de su buena recepción en el mercado local está en su eficiencia mecánica. El motor 1.2 turbo de 132 CV que comparte con Chevrolet Tracker ofrece un rendimiento adecuado para el uso cotidiano, con consumos moderados y una respuesta que cumple tanto en ciudad como en ruta.

Chevrolet Montana: así son sus patentamientos en 2026

De acuerdo con los registros difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la Chevrolet Montana se mantiene dentro del lote medio de las pickups más vendidas del país durante el acumulado enero-mayo de 2026, en un segmento dominado por las camionetas medianas.

Ranking: patentamientos acumulados de pickups 2026 (enero-mayo)

Toyota Hilux: 12.500 unidades Ford Ranger: 8.594 Volkswagen Amarok: 6.830 Fiat Strada: 3.002 Fiat Toro: 2.738 Chevrolet S10: 2.340 Fiat Titano: 2.119 Chevrolet Montana: 1.795 Ford Maverick: 1.296 RAM Dakota: 1.292

Durante mayo se patentaron 41.921 autos 0km en Argentina, una cifra que representó una caída del 25,6% interanual y una baja del 12,2% respecto de abril, aunque las pickups continúan ocupando un lugar destacado dentro del mercado automotor.

Chevrolet Montana: modelos y ficha técnica

La oferta local de la Chevrolet Montana incluye cuatro versiones en la gama: LT, LTZ, Premier y RS. Todas comparten la misma base mecánica, con un motor naftero 1.2 turbo de tres cilindros que desarrolla 132 CV y 190 Nm de torque, con buenos niveles de consumo para un vehículo de estas características.

La caja de cambios es automática de seis velocidades en toda la gama, mientras que la tracción es delantera, reforzando un perfil más orientado al uso urbano y recreativo que al trabajo pesado o al manejo off-road.

Chevrolet Montana Chevrolet Montana, cuál es su valor en junio 2026. General Motors

Puertas adentro, la pickup adopta una configuración tecnológica alineada con otros modelos de General Motors. Incorpora tablero digital de 8 pulgadas y una pantalla multimedia de 11 pulgadas, con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, además de Wi-Fi integrado y servicios OnStar.

En seguridad, toda la línea ofrece seis airbags, control de estabilidad (ESP), control de tracción y monitoreo de presión de neumáticos. Las versiones más equipadas agregan asistencias a la conducción (ADAS), como alerta de colisión frontal y detector de punto ciego, además de un mayor nivel de confort.

Cuánto sale una Chevrolet Montana 0 km en junio 2026

Estos son los precios de lista oficiales vigentes de la Chevrolet Montana en Argentina durante junio de 2026:

Chevrolet Montana LT: $39.452.900

$39.452.900 Chevrolet Montana LTZ: $41.903.900

$41.903.900 Chevrolet Montana Premier: $45.697.900

$45.697.900 Chevrolet Montana RS: $46.180.900

La Chevrolet Montana en Argentina cuenta con una garantía de fábrica de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. La cobertura incluye desperfectos mecánicos o eléctricos y servicio de Asistencia en Ruta las 24 horas durante todo el período de vigencia.