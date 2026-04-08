Cuánto sale una Ford Ranger 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Es una de las pickups más pujantes del mercado argentino y acaba de sumar versiones de trabajo que potencian la gama.

La Ford Ranger atraviesa abril de 2026 con una novedad clave dentro de su estrategia en Argentina: la ampliación de su gama con nuevas versiones orientadas al trabajo, que refuerzan su posicionamiento en sectores productivos, como el campo. En un segmento pujante como el de las pickups, donde la versatilidad define la competitividad, esta actualización fortalece el rol de esta chata en el mercado local.

Fabricada en la planta de General Pacheco , la Ranger es uno de los proyectos industriales más importantes de Ford en la región y uno de los modelos centrales dentro del mercado de pickups medianas . Su actual generación , presentada en 2023, introdujo mejoras relevantes en tecnología , seguridad y motorizaciones, lo que permitió ampliar su alcance tanto en uso laboral como recreativo.

Uno de los movimientos más relevantes dentro de la gama durante este año fue la i ncorporación de nuevas configuraciones XL presentadas recientemente en Expoagro , orientadas a usuarios que priorizan capacidad de carga, robustez estructural y adaptabilidad para aplicaciones específicas.

Ford Ranger XL Cabina Simple MT 4x4 Ford Ranger XL Cabina Simple MT 4x4, uno de los últimos modelos lanzados. Ford

Entre ellas aparecen las variantes Cabina Simple, que ofrecen una caja significativamente más larga que la versión Doble Cabina y permiten optimizar el transporte de herramientas o insumos en actividades intensivas. También se sumó la configuración Cabina Chasis 4×4, pensada como base para carrozados especiales o implementaciones técnicas en sectores como logística, servicios o producción rural.

A estas opciones se agregaron nuevas versiones automáticas dentro de la gama XL Doble Cabina, que incorporan mayor confort operativo sin resignar capacidad de trabajo, ampliando el alcance del modelo hacia usuarios profesionales que combinan tareas productivas con uso cotidiano.

Ford Ranger: ficha técnica y versiones en Argentina

La Ford Ranger se comercializa en Argentina con una de las gamas más amplias del segmento de pickups medianas. La oferta incluye el motor Panther 2.0 turbodiésel de 170 CV, el 2.0 Bi-Turbo de 210 CV y el V6 3.0 turbodiésel de 250 CV y 600 Nm de torque, combinados con transmisiones manuales o automáticas y diferentes configuraciones de tracción.

Ranger Header Ford Ranger, una chata ideal para hacer off-road. Ford

En 2026 la gama se amplió con nuevas versiones orientadas al trabajo, presentadas en Expoagro, que incorporan configuraciones Cabina Simple, Cabina Chasis y una nueva variante automática dentro de la gama XL. A continuación, las principales versiones de la Ford Ranger disponibles en Argentina.

La nueva gama incorpora las versiones Ranger XL Cabina Simple 4×2 MT y 4×4 MT, pensadas para trabajo intensivo y con mayor superficie de carga: la caja es 48% más larga que en la Doble Cabina y permite transportar hasta 1.139 kg y 1.162 kg respectivamente. También se suma la Ranger XL Cabina Chasis 4×4 MT, orientada a aplicaciones profesionales y carrozados específicos, con una capacidad de carga de hasta 1.310 kg, la más alta dentro de estas nuevas configuraciones.

Dentro de las variantes de trabajo con mayor confort aparecen la Ranger XL Doble Cabina 4×2 AT y 4×4 AT, que incorporan transmisión automática de seis velocidades y, en el caso de la 4×4, tracción integral con reductora y bloqueo de diferencial trasero, pensadas para combinar tareas exigentes con mayor facilidad de uso diario. Por encima se ubica la Ranger XLS, con un enfoque mixto entre trabajo y uso cotidiano.

Ford Ranger XLT V6 Así es el volante y la pantalla multimedia de la Ford Ranger XLT V6. Ford

En los niveles más equipados se destacan la Ranger Black, con estética oscurecida y perfil urbano; la Ranger XLT, que suma más tecnología y asistencias del paquete Ford Co-Pilot 360; la Ranger Limited, con motorización Bi-Turbo y alto nivel de confort; y la Ranger Limited+, tope de gama con motor V6 3.0 turbodiésel de 250 CV, tablero digital de 12,4 pulgadas, pantalla multimedia de 12 pulgadas y el conjunto más completo de asistencias a la conducción.

Cuánto sale una Ford Ranger en abril 2026

Una de las novedades es que para este mes, Ford Argentina anunció una rebaja del 5% para la versión Black y un 2% para las versiones V6 XLS y XLT.

Estos son los precios de lista vigentes de la Ford Ranger en Argentina en abril 2026: