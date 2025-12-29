Cuánto sale una Honda XR 150 con valor actualizado en diciembre 2025

Es una de las motos más elegidas de la Argentina: sirve para un uso mixto (ciudad y off-road) y se destaca por sus buenas prestaciones.

Diez años después de su llegada al mercado argentino, la Honda XR 150 sigue ocupando un lugar central dentro del segmento on/off, también conocido como multipropósito : sirve para el uso urbano, pero también responde bien en caminos rurales, lo que la coloca como una opción versátil e intermedia para los usuarios que necesitan un doble perfil de moto. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre de 2025?

La XR 150 tiene una estética inspirada en el mundo del enduro -guardabarros alto, llanta delantera grande y posición de manejo erguida- y sirve tanto para el uso citadino como para circular por caminos de ripio o encarar algún trayecto fuera del asfalto, siempre mostrando un buen rendimiento.

Fabricada en la planta bonaerense de Campana , la XR 150 es una de las motos más interesantes del mercado local: cuenta con una mecánica probada y una configuración simple pero robusta. Además, viene equipada con freno delantero ABS y ofrece una velocidad máxima que ronda los 120 km/h.

Honda XR 150: así vienen sus patentamientos en 2025

Además de su perfil versátil, la Honda XR 150 muestra un desempeño sólido en los registros de ventas. Según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondiente a noviembre de 2025, el modelo se mantiene dentro del grupo de motos más patentadas del país, incluso en un mes en el que el mercado mostró una baja respecto de octubre.

XR 150 La Honda XR 150 también presenta un buen rendimiento en rutas asfaltadas. Honda

En noviembre, la Honda XR 150 registró 818 unidades patentadas, ubicándose dentro del Top 15 mensual. El podio del mes quedó conformado por la Honda Wave 110 (4.261 unidades), la Gilera Smash (4.413) y la Keller KN110-8 (3.324), en un contexto general de menor volumen respecto del mes previo.

En el acumulado anual, la XR 150 se sostiene entre los modelos más elegidos del país. Entre enero y noviembre de 2025, el ranking de patentamientos muestra el siguiente panorama:

Honda Wave 110: 49.554 unidades Gilera Smash: 52.651 Keller KN110-8: 43.127 Motomel Blitz 110: 42.434 Corven Energy 110: 32.914 Mondial LD 110 Max: 21.541 Zanella ZB 110: 17.117 Motomel S2 150: 15.830 Zanella ZB 110 RT: 13.972 Honda XR 150: 10.352 unidades

A nivel mercado, en noviembre se patentaron 45.004 motovehículos, lo que representó una caída mensual del 28,7% frente a octubre. Sin embargo, el acumulado anual sigue mostrando un balance positivo: entre enero y noviembre de 2025 se alcanzaron 582.992 motos 0 km, con un crecimiento interanual del 33,7%.

Honda XR 150: ficha técnica y características principales

La Honda XR 150 pertenece al segmento on/off, o multipropósito, y está diseñada para rendir correctamente tanto en entornos urbanos como en caminos de tierra, ripio o trazados rurales. Su diseño toma referencias claras de motos de mayor cilindrada, pero adaptadas a un uso cotidiano y accesible.

A nivel mecánico, ofrece una configuración simple y confiable:

Motor: monocilíndrico de 149 cc, refrigerado por aire

monocilíndrico de 149 cc, refrigerado por aire Alimentación: carburador, que prioriza simplicidad y bajo costo de mantenimiento

carburador, que prioriza simplicidad y bajo costo de mantenimiento Caja: manual de 5 velocidades

manual de 5 velocidades Relación de compresión: 9,5:1

9,5:1 Tanque de combustible: 12 litros, con buena autonomía para uso mixto

12 litros, con buena autonomía para uso mixto Arranque: eléctrico y a pedal (sistema dual)

eléctrico y a pedal (sistema dual) Velocidad máxima: 120 km/h

Honda XR 150 Honda XR 150, una moto que también sirve para andar en ciudad. Honda

En cuanto a la seguridad, la XR 150 se diferencia dentro del segmento por incluir ABS delantero:

Freno delantero: disco de 240 mm con ABS

disco de 240 mm con ABS Freno trasero: tambor de 110 mm

tambor de 110 mm Suspensión delantera: horquilla telescópica con 160 mm de recorrido

horquilla telescópica con 160 mm de recorrido Suspensión trasera: monoshock con 149 mm de recorrido

monoshock con 149 mm de recorrido Neumáticos: 90/90-19 adelante y 110/90-17 atrás

En dimensiones, mide aproximadamente 2,09 m de largo, 0,83 m de ancho y 1,12 m de alto, con un asiento ubicado a 83,4 cm del suelo, lo que ofrece una postura cómoda y dominante, adecuada tanto para el uso diario como para recorridos más largos.

Cuánto sale una Honda XR 150 con valor actualizado en diciembre 2025

En diciembre de 2025, la Honda XR 150 se comercializa en la Argentina a un precio oficial de lista de $5.647.700.

Este valor puede variar según el concesionario, la provincia, los costos de flete, patentamiento o si se accede a algún plan de financiación. Por ese motivo, siempre se recomienda tomar el precio como referencia y consultar el monto final en el punto de venta.