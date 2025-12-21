Cuánto sale una Zanella ZB110 con valor actualizado en diciembre 2025

Producida en la Argentina, está entre las motos más patentadas del año. Cuál es el costo que fijó Zanella para este modelo Cub.

En el universo de las motos más accesibles del mercado argentino, el segmento Cub de 110 cc sigue siendo el gran protagonista. Dentro de ese grupo, la Zanella ZB 110 logró sostener su lugar como una de las opciones más elegidas gracias a una combinación clave: tamaño compacto, consumo muy bajo y una mecánica simple pensada para el uso cotidiano en la ciudad. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre 2025?

Lejos de buscar prestaciones deportivas, la ZB 110 apunta a la eficiencia y a la practicidad . Es una moto pensada para recorrer muchos kilómetros por día sin gastar mucho combustible, algo que explica por qué mantiene una buena presencia en los rankings de patentamientos, incluso en meses de menor volumen de ventas.

Según el reporte publicado por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondiente a noviembre de 2025 , la Zanella ZB 110 fue la sexta moto más patentada del mes , con 1.554 unidades . Por delante quedaron la Gilera Smash (4.413), Honda Wave 110 (4.261), Keller KN110-8 (3.324), Motomel B110 (2.779) y Corven Energy 110 (2.538).

Este desempeño mensual se refleja también en el acumulado anual. Con los datos de enero a noviembre de 2025, el ranking de las motos más patentadas queda de la siguiente manera:

Gilera Smash – 52.651 unidades Honda Wave 110 – 49.554 Keller KN110-8 – 43.127 Motomel Blitz 110 – 42.434 Corven Energy 110 – 32.914 Zanella ZB 110 – 17.117 Mondial LD 110 Max – 21.541 Motomel S2 150 – 15.830 Zanella ZB 110 RT – 13.972 Honda XR150L – 10.352

Si se observa el mercado general, durante noviembre se patentaron 45.004 motovehículos 0 km en Argentina. El acumulado de los primeros once meses del año asciende a 582.981 unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 33,7%. En ese contexto, la ZB 110 se mantiene como uno de los modelos más consistentes del segmento económico.

Zanella ZB 110: modelos y ficha técnica

La Zanella ZB 110 se posiciona como una alternativa práctica dentro del segmento Cub, orientada a quienes buscan una moto liviana, confiable y de bajo costo operativo. Se produce en la planta que la marca tiene en San Luis, lo que le permite mantener precios competitivos y una buena disponibilidad de repuestos.

Zanella ZB 110 Zanella ZB 110, una moto pensada para un uso citadino. Zanella

Uno de sus puntos más destacados es la autonomía. Cuenta con un tanque de combustible de 3 litros, que le permite recorrer hasta 185 kilómetros en condiciones normales de uso urbano, ubicándola entre las motos más rendidoras de su categoría.

Además, suma una serie de elementos pensados para el día a día en la ciudad:

Puerto USB para cargar el celular mientras se circula.

para cargar el celular mientras se circula. Iluminación LED , con una vida útil estimada de hasta 20.000 horas.

, con una vida útil estimada de hasta 20.000 horas. Baulera bajo el asiento para guardar objetos personales.

para guardar objetos personales. Escape con protector Darkmat , que mejora la seguridad.

, que mejora la seguridad. Asiento a 780 mm de altura, accesible para distintos tipos de conductores.

En el plano mecánico, equipa un motor monocilíndrico de 107 cc, de cuatro tiempos, con arranque eléctrico y a patada, asociado a una caja semiautomática de 4 velocidades. Entrega una potencia máxima de 6,7 CV a 8.500 rpm y un torque de 7,5 Nm a 5.500 rpm, cifras suficientes para un uso urbano relajado y eficiente.

La suspensión combina horquilla telescópica hidráulica delantera y doble amortiguador trasero, mientras que los frenos a tambor cumplen adecuadamente en el tránsito urbano. Con una capacidad de carga de hasta 150 kg y llantas de rayos, la ZB 110 se muestra versátil y robusta para el uso diario.

Cuánto sale una Zanella ZB 110 con precio actualizado en diciembre 2025

En diciembre de 2025, la Zanella ZB 110 se comercializa en la Argentina con los siguientes precios de referencia de contado:

Zanella ZB 110 Base - $1.400.000

- $1.400.000 Zanella ZB 110 Full - $1.841.700

A estos valores hay que sumar los gastos de patentamiento, y en caso de optar por financiación, el precio final puede variar según el plan y el concesionario. Por eso, siempre conviene tomar estos montos como referencia y consultar el valor cerrado en el punto de venta.