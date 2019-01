"Siempre voy a estar del lado de la mujer, me parece perfecto que las actrices hayan hablado y también creo que son tres actores muy grosos que han tenido su ego. Seguramente Ricardo habrá gritado, pero no lo podemos poner en el mismo lugar porque si no mezclamos todo. No midamos todo con la misma vara porque si no todos los hombres se van a sentir tocados", añadió Calu.

En la misma entrevista, la actriz señaló que tanto Ricardo como el Chino fueron su sostén cuando sufrió el acoso de Juan Darthés en las grabaciones de Dulce amor. "En simultáneos filmamos con Ricardo Tesis de un homicidio y, de hecho, fue mi testigo. Yo llegaba a grabar y hablábamos mucho porque yo tenía a mi familia en Córdoba, y al año me puse de novia con el Chino", relató.

